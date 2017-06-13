أخطر استطلاع..«بصيرة»: 47% يرون الجزيرتان مصريتان و11% سعوديتان

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أجرى مركز بحوث الرأي بصيرة، استطلاعا جديدا مع عينة من المواطنين المصريين لتحديد موقفهم من تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وأضاف المركز في بيان اليوم، إن هدفه «المساعدة في حسم هذا الجدل وإمداد الجمهور العام ومتخذي القرار بصورة حديثة لنبض الشارع المصري».

وأضاف البيان أنه تم سؤال المستجيبين عما إذا كانوا يرون أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان مصر أم السعودية؟، وتشير النتائج إلى أن نسبة من يرون أنهما مصريتان تبلغ 47% مقابل 11% يرون أنهما سعوديتان و42% أجابوا بأنهم لا يعرفون.

وأوضح البيان أنه تعكس هذه النتائج تغير كبير في الرأي العام إذا ما قورنت بنتائج نفس السؤال عندما تم توجيهه في أبريل 2016، حيث بلغت حينها نسبة من يرون أنهما مصريتان 30% مقابل 23% كانوا يرون أنهما سعوديتان و31% أجابوا بأنهم لا يعرفون، و16% لم يكونوا قد سمعوا عن الجزيرتين.

وأشار البيان إلى أنه بالرغم من أن 60% من المصريين موافقون على أن يناقش البرلمان قضية الجزيرتين إلا أنه بسؤال المستجيبين عما إذا كانوا سيوافقون على تسليم الجزيرتين للسعودية في حالة أن البرلمان قرر أنهما تابعتان للسعودية أجاب 35% بأنهم سيوافقون على ذلك (10% موافقون جداً و25% موافقون) بينما 47% أجابوا بأنهم لن يوافقوا على ذلك (22% غير موافقين و25% غير موافقين على الإطلاق) بينما 19% لم يستطيعوا التحديد.

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ويرى 36% أنه إذا قرر البرلمان تبعية الجزيرتين للسعودية فإن ذلك لن يؤثر على العلاقات بين مصر والسعودية بينما 16% يرون أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين و26% يرون أنه سيكون له تأثير سلبي والنسبة الباقية أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

وأوضح الاستطلاع أنه في المقابل يرى 41% أنه إذا قرر البرلمان تبعية الجزيرتين لمصر فإن ذلك لن يؤثر على العلاقات بين مصر والسعودية بينما 11% يرون أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات بين البلدين و24% يرون أنه سيكون له تأثير سلبي والنسبة الباقية أجابوا بأنهم لا يستطيعون التحديد.

ولفت الاستطلاع إلى أن 42% من المصريين يرون أنه من الضروري استفتاء الشعب على تسليم الجزيرتين للسعودية بينما 37% يرون الاكتفاء بقرار البرلمان و3% يرون الاكتفاء بقرار القضاء، بينما 16% أجابوا بأنهم لا يعرفون، وتوزعت النسب الباقية على العديد من الآراء حصل كل منها على أقل من 1%.

وذكر البيان منهجية العمل وهي إجراء الاستطلاع باستخدام الهاتف المنزلي والهاتف المحمول على عينة احتمالية حجمها 1164 مواطنا في الفئة العمرية 18 سنة فأكثر غطت كل محافظات الجمهورية، وتمت كل المقابلات يومي 11 و12 يونيو2017. وبلغت نسبة الاستجابة حوالي 47%، ويقل هامش الخطأ في النتائج عن 3%.