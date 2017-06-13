أخبار عاجلة

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

ارتياح بين طلبة الثانوية لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

Google+ Print
ارتياح بين طلبة الثانوية لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية ارتياح بين طلبة الثانوية لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سادت حالة من الارتياح بين طلبة وطالبات الشعبة العلمية للرياضيات بالثانوية العامة، بعد أن أدوا امتحان الجبر والهندسة الفراغية، اليوم الثلاثاء، حيث جاءت آراء الغالبية العظمى بسهولة الامتحان، إلا أنهم اشتكوا من عدم كفاية الوقت المخصص له.

«التحرير» رصدت آراء الطلبة في امتحان اليوم، حيث قال أدهم حمادة، إن الامتحان كان سهلًا، لكن الوقت كان ضيقًا، بما لا يمكن الطلبة من الحل بارتياح ومراجعة الإجابة قبل تسليم الأوراق، ولعل ذلك وضح من خلال خروج جميع الطلبة بعد مرور الوقت المخصص للامتحان بالكامل، وأضاف أن هناك مآخذ كثيرة لديهم على سياسة الامتحانات، وفي مقدمتها وضع الأسئلة من خارج النماذج الاسترشادية للبوكليت، التي تم تدريب الطلبة عليها، رغم أن المعلمين أكدوا أن نسبة كبيرة من الامتحانات ستأتي منها.

شاهد أيضا

واتفق أحمد محيي مع زميله في أن الامتحان كان سهلًا في مجمله العام، لكن الوقت لم يكن كافيًا، وأثر ذلك على نتائجهم النهائية، إذ اكتشفوا وقوعهم في بعض الأخطاء رغم سهولتها، بسبب الاستعجال في الحل لضيق الوقت، حيث وجه رسالة إلى وزير التربية والتعليم طالبه فيها بضرورة مراعاة إطالة الوقت ليكون كافيًا للحل ومراجعة الإجابات، وعن الامتحانات الماضية أكد أنه كان يرى أنه قادر على الحل بشكل أفضل لكن صعوبة الامتحانات وضيق الوقت حالا دون مراده.

بينما اختلف خالد عمرو مع سابقيه وقال إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية لم يكن بالسهولة التي أكدها زملاؤه، والدليل على ذلك وقوع عدد كبير منهم في أخطاء لم يكونوا يتوقعونها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجزئيات والمسائل التى لم تكن سهلة، ولكنها كانت تحتاج إلى تفكير لحلها لكونها غير مباشرة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%