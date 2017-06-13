ارتياح بين طلبة الثانوية لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سادت حالة من الارتياح بين طلبة وطالبات الشعبة العلمية للرياضيات بالثانوية العامة، بعد أن أدوا امتحان الجبر والهندسة الفراغية، اليوم الثلاثاء، حيث جاءت آراء الغالبية العظمى بسهولة الامتحان، إلا أنهم اشتكوا من عدم كفاية الوقت المخصص له.

«التحرير» رصدت آراء الطلبة في امتحان اليوم، حيث قال أدهم حمادة، إن الامتحان كان سهلًا، لكن الوقت كان ضيقًا، بما لا يمكن الطلبة من الحل بارتياح ومراجعة الإجابة قبل تسليم الأوراق، ولعل ذلك وضح من خلال خروج جميع الطلبة بعد مرور الوقت المخصص للامتحان بالكامل، وأضاف أن هناك مآخذ كثيرة لديهم على سياسة الامتحانات، وفي مقدمتها وضع الأسئلة من خارج النماذج الاسترشادية للبوكليت، التي تم تدريب الطلبة عليها، رغم أن المعلمين أكدوا أن نسبة كبيرة من الامتحانات ستأتي منها.

شاهد أيضا

واتفق أحمد محيي مع زميله في أن الامتحان كان سهلًا في مجمله العام، لكن الوقت لم يكن كافيًا، وأثر ذلك على نتائجهم النهائية، إذ اكتشفوا وقوعهم في بعض الأخطاء رغم سهولتها، بسبب الاستعجال في الحل لضيق الوقت، حيث وجه رسالة إلى وزير التربية والتعليم طالبه فيها بضرورة مراعاة إطالة الوقت ليكون كافيًا للحل ومراجعة الإجابات، وعن الامتحانات الماضية أكد أنه كان يرى أنه قادر على الحل بشكل أفضل لكن صعوبة الامتحانات وضيق الوقت حالا دون مراده.

بينما اختلف خالد عمرو مع سابقيه وقال إن امتحان الجبر والهندسة الفراغية لم يكن بالسهولة التي أكدها زملاؤه، والدليل على ذلك وقوع عدد كبير منهم في أخطاء لم يكونوا يتوقعونها، مشيرًا إلى أن هناك بعض الجزئيات والمسائل التى لم تكن سهلة، ولكنها كانت تحتاج إلى تفكير لحلها لكونها غير مباشرة.