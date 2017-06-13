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النائب علاء والي: الجزر سعودية والمزايدون خونة ويجب محاكمتهم

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النائب علاء والي: الجزر سعودية والمزايدون خونة ويجب محاكمتهم النائب علاء والي: الجزر سعودية والمزايدون خونة ويجب محاكمتهم

التحرير

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أكد المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن نواب البرلمان هم صوت الحر ويعملون بوطنية خالصة لمصلحة الوطن، دون أى مصالح أخرى سواء حزبية أو شخصية، رافضاً المزايدات على وطنية النواب والتطاول على والتى جاءت أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود " تيران وصنافير ".

واعتبر أن من يزايدون هم فى الأساس خونة ويجب محاكمتهم لأنهم يعملون من أجل مصالح شخصية وليس لمصلحة الوطن، قائلاً: «علينا أن نثق بقوة فيما يقدم عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى من خطوات لأنه رجل عسكرى من الطراز الأول قبل أن يكون رئيس جمهورية ويعرف جيداً قيمة كل ذرة رمل وشبر من أرض الوطن ولولا أنه يعرف أن تيران وصنافير سعودية ما ألتفت لهذه الاتفاقية ولا يمكن أن يتنازل عن أرض مصر أو ذرة من ترابها».

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وتابع: «قواتنا المسلحة المصرية حائط الصد الأول وحامى الأراضى المصرية ودرع الوطن وسيفه ولم ولن تفرط فى ذرة من تراب الأرض المصرية، ولا داعى للتشكيك والمزايدة فالقوات المسلحة  هى التى تحارب من أجل الأرض المصرية والحفاظ عليها ومن يحارب ويقاتل على أرض الكنانة مصر لا يساوم عليها أبداً».

وأضاف رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أنه من خلال ما تم عرضه والإطلاع عليه تبين من كافة الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع إضافة إلى المخابرات العامة وخرائط الجمعية الجغرافية الموثقة والرسمية تؤكد أن الجزيرتين تتبعان ، رافضا التشكيك في نزاهة ووطنية النواب والمسؤولين في هذه الأجهزة والوزارات.

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