غادة والي: السيسي وافق على منح 2445 فدانا لـ978 أسرة في «المراشدة»

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أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافق على نتائج اللجنة المشكلة لمنح أسر قرية المراشدة 5. 2 فدان لكل من انطبقت عليهم الشروط، وهم 963 أسرة، أضيف إليهم 15 أسرة أخرى لم ينطبق عليهم شرط الإقامة خمس سنوات متصلة تقديرا لظروفهم ليصبح الإجمالى 978 أسرة.

وأضافت "والي" في تصريحات صحفية اليوم (الثلاثاء) أن الرئيس كان قد كلف القوات المسلحة بتدبير باقي المساحة وقدرها 1000 فدان والتي كان قد وعد بتوزيعها على أهالي قرية المراشدة خلال افتتاحه للصوامع بالقرية مؤخرا، موضحة أنه من ضمن المستحقين 53 أسرة تعولها امرأة و27 أسرة من ذوي الإعاقة، وهي الفئات التي كانت وزارة التضامن قد أوصت بأولويتهم ضمن الشروط.

جدير بالذكر أنه تم عقد اجتماع بتاريخ 18 مايو الماضي بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمناقشة الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للاستفادة من المساحة المقررة 1000 فدان بناحية المراشدة، وهي الشروط التي اقترحتها اللجنة المشكلة من مديرية الزراعة وإدارة الأملاك بها ومديرية التضامن الاجتماعي ورئيس مدينة الوقف وإدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، حيث تمت مناقشة الشروط وإقرارها ووضع جدول زمني للتنفيذ على أن ترسل النتيجة خلال أسبوع واحد، ويتم عقد اجتماع لإقرارها يوم 29 مايو الماضي.

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وأشارت إلى أنه بالفعل تم الإعلان عن التقدم بالوحدة المحلية لقرية المراشدة واستلام الطلبات والمستندات المطلوبة طبقا للشروط المعلنة بداية من صباح يوم الجمعة الموافق 19 مايو الماضي وحتى يوم الإثنين الموافق 22 مايو الماضي الساعة السادسة مساء، وتم بالتوازي إجراء الأبحاث الاجتماعية الميدانية أولا بأول بالاستعانة بأكثر من ثلاثين باحثا متخصصا، وتم مد الفترة الزمنية المحددة حتى مساء الأربعاء الموافق 24 مايو الماضي لكثرة عدد المتقدمين.

وتم إصدار قرار المحافظ رقم 284 لسنة 2017 بتشكيل لجنة لفحص هذه الطلبات والانتهاء منها وتقديم كشوف بأسماء من تنطبق عليهم الشروط يوم السبت الموافق 27 مايو الماضي إلى كل جهات الاختصاص وبلغ عدد الطلبات المقدمة 1459 طلبا منها 481 غير مستوفاة للشروط والباقي حسب البيان المسلم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بلغت 978 طلبا روعي فيها تمثيل المرأة المعيلة وذوى الإعاقة.

وقد أوصت اللجنة بإجراء قرعة لاختيار 400 أسرة تستفيد كل منها بمساحة 5. 2 فدان. وجاء قرار الرئيس السيسي بمنح كل الأسر التي انطبقت عليها الشروط وعددها 978 أسرة مساحة 2.5 فدان، وبالتالي عدم اللجوء للقرعة، وحينئذ كلف القوات المسلحة بتدبير المساحة الإضافية التي تتيح تنفيذ القرار.