«ماركا»: أسينسيو يقترب من تجديد تعاقده مع ريال مدريد

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أشارت صحيفة "ماركا" الإٍسبانية إلى عزم ريال مدريد تجديد عقد لاعبه ماركو أسينسيو بشكل رسمي خلال أيام قليلة.

وللمرة الثانية في غضون عام واحد فقط، يقرر ريال مدريد تحسين عقد اللاعب حيث من المنتظر أن يضاف في العقد الجديد شرط جزائي بقيمة 350 مليون يورو.

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وبات أسينسو من أهم اللاعبين في صفوف ريال مدريد، حيث يعتمد عليه زين الدين زيدان بشكل كبير في المباريات المحورية، خاصة أن المدرب الفرنسي هو من أصر الصيف الماضي على إنهاء إعارته وعودته من جديد لصفوف الريال.

ويمتد عقد أسينسيو الحالي مع ريال مدريد حتى عام 2022 وسيكون التجديد لعام إضافي مع وضع الشرط الجزائي، والجدير بالذكر أن الريال تعاقد مع أسينسيو مقابل 3,9 مليون يورو في عام 2014.