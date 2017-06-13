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حصاد التصفيات| ألمانيا تكتسح ومنافسة شرسة بين «رونالدو» و«ليفاندوفسكي»

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حصاد التصفيات| ألمانيا تكتسح ومنافسة شرسة بين «رونالدو» و«ليفاندوفسكي» حصاد التصفيات| ألمانيا تكتسح ومنافسة شرسة بين «رونالدو» و«ليفاندوفسكي»

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انتهت الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا في 2018، تلك الجولة التي لم تشهد العديد من المفاجأت ولعل أبرزها خسارة وصيف بطل أوروبا الفرنسي أمام نظيره السويدي بنتيجة 2-1.

واستعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبرز احصائيات تلك الجولة في السطور التالية كالأتي:

- أرقام

1- تمتلك سويسرا وألمانيا أكبر عدد من النقاط في التصفيات برصيد 18 نقطة أي بالعلامة الكاملة.

2- لم تتعرض منتخبات سويسرا وألمانيا وصربيا وأيرلندا وويلز وبولندا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان للخسارة في التصفيات حتى الآن.

3- أكثر الفرق تسجيلًأ للأهداف ألمانيا برصيد 27 هدفًا، كما تمتلك أيضًا أقوى خط دفاع بعدما سكنت شباكها هدف وحيد.

- رونالدو VS ليفاندوفسكي

دائمًا ما تقاس انجازات كريستيانو رونالدو بمقارنتها بانجازات غريمه ليونيل ميسي، ولكن في التصفيات الأوروبية بات المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنافس الأبرز للنجم البرتغالي، حيث يتساوى الاثنين في صدارة الهدافين برصيد 11 هدفًا لكل منهما.

ونجح ليفاندوفسكي في التسجيل في المباراة الـ11 على التوالي في التصفيات وذلك بعدما سجل يوم السبت الماضي الهاتريك في شباك رومانيا، بينما سجل رونالدو ثنائية في شباك لاتفيا يوم الجمعة الماضي، ومع تبقي 4 جولات على نهاية التصفيات، سيبحث الاثنين على تحطيم الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب في تصفيات واحدة والتي يملكها كل من روبرت ليفاندوفسكي مناصفة مع الأيرلندي الشمالي دافيد هيلي برصيد 13 هدفًا.

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- جودة يوفيتيتش

يمتلك اللاعب المونتينجري في رصيده 6 أهداف في التصفيات، إلا أنه نجح في إهداء بلاده أول هاتريك في تاريخها منذ استقلالها وذلك بتغلبها على أرمينيا بنتيجة 4-1 يوم السبت الماضي.

- دكة بدلاء ألمانيا

اعتمد مدرب المنتخب الألماني على تشكيلة من البدلاء في مواجهة سان مارينو بعدما اكتسحها في شهر نوفمبر الماضي بنتيجة 8-0، حيث شهد التشكيل تواجد 11 لاعبًا من 11 ناديُا مختلفُا، وكانت التجربة ناجحة للغاية بعد فوز أبطال العالم 7-0، لتكون المباراة خير تحضير للماكينات قبل مشاركتهم في كأس القارات الأسبوع المقبل في روسيا.

- أيسلندا وفك العقدة

واجهت أيسلندا المنتخب الكرواتي 3 مرات في غضون 4 أعوام دون أن تحقق أي انتصار أو حتى تسجل أي هدف، ليتمكن اللاعب هوردور ماجنوسون من فك العقدة بهدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ليصعد بأيسلندا إلى صدارة المجموعة برصيد 13 نقطة مناصفة مع كرواتيا، لتواصل أيسلندا مفاجأتها التي بدأتها بالوصول إلى ربع نهائي اليورو الماضي وباتت قريبة للغاية من الوصول إلى المونديال للمرة الأولى في تاريخها.

- أندورا والفوز النادر

واصل منتخب أندورا تحقيقه للنتائج الجيدة في عام 2017 فبعد تحقيقه لأول نقطة في تاريخ مشاركاته في التصفيات منذ عام 2005 بالتعادل مع جزر الفارو في شهر مارس الماضي سلبيًا، نجحت أندورا في الفوز في ثاني مباراة لها في تاريخ مشاركتها في التصفيات في 101 مباراة سابقة بالتغلب على المجر بهدف نظيف.

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