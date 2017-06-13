التموين: لا صحة لطرح رغيف خبز سياحي بجنيه
التموين: لا صحة لطرح رغيف خبز سياحي بجنيه
12:44 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
كتبت -عايدة رضوان:
أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الوزارة معنية بإنتاج وتوزيع نحو 300 مليون رغيف خبز مدعم يومياً زنة 110 جرام بسعر 5 قروش للمواطنين على مستوى الجمهورية، ولا صحة لطرح لما تداولته بعض وسائل الإعلام عن طرح رغيف خبز سياحي بـ1 جنيه.
وأضاف المصيلحي، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الحملات الرقابية حررت 11 ألف مخالفة خلال شهر مايو من بينها 3596 محضرًا بنقص الوزن، و154 محضر مواصفات، و1070 محضر تسريب للدقيق المدعم، و177 محضر بيع بأزيد من السعر، فضلًا عن 108 محضر توقف عن الإنتاج.
وأضاف المصيلحي، أن إنتاج الخبز غير المدعم يخضع للعرض والطلب وهو نشاط حر يمكن أن تمارسه المخابز السياحية التابعة للقطاعين العام والخاص شريطة ألا يؤثر على إنتاج الخبز المدعم، ولا يستخدم في إنتاجه الدقيق المدعم استخراج 82%.
وأكد علاء مرتضى، رئيس الإدارة المركزية للرقابة، أن الحملات الرقابية تكثف جهودها لضبط منظومة إنتاج الخبز المدعم، ومتابعة توافره للمواطنين بالجودة والوزن المقرر من قِبل الوزارة.
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