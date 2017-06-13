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"تعليم الشرقية": "تفاضل" الثانوية العامة بدون شكاوى

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مصراوي Masrawy

"تعليم الشرقية": "تفاضل" الثانوية العامة بدون شكاوى

12:55 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

قال هشام السنجري، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، تابعت اللجان الامتحانية لـ 6 آلاف و595 طالبًا وطالبة في مادة الرياضيات البحتة (تفاضل وتكامل) بالثانوية العامة، مشيرًا إلى عدم تلقي أي شكاوى من غرف عمليات الإدارات التعليمية المختلفة.

وأشاد السنجري، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، بجهود الوزارة لمكافحة ظاهرة الغش الإلكتروني، منوهًا بأن الظاهرة انعدمت ولم يشهد اليوم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أثناء تأدية امتحان التفاضل والتكامل.

وبدأت، الأحد 4 يونيو الجاري، امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، وسط حضور أمني مُكثف لتأمين اللجان، فيما شهدت المناطق المُحيطة باللجان حضورًا كبيرًا لأولياء الأمور؛ للاطمئنان على أبنائهم.

كانت مديرية التربية والتعليم، برئاسة هشام السنجري، أعلنت عن استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، والتي تستمر حتى يوم السبت 24 من يونيو الجاري، بإجمالي عدد طلاب 36 ألفًا و917 طالبًا وطالبة؛ منهم 15 ألفًا و499 شعبة علمي علوم، و6 آلاف و595 علمي ، و14 ألفًا و823 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية.

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