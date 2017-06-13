سعادة بين طلاب الثانوية العامة بالسويس لسهولة الجبر والهندسة الفراغية
سعادة بين طلاب الثانوية العامة بالسويس لسهولة الجبر والهندسة الفراغية
12:47 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
طلاب الثانوية العامة بالسويس (3)
السويس - حسام الدين أحمد:
أعرب طلاب السويس عن سعادتهم، لسهولة امتحان الجبر والهندسة الفراغية الذي أدوه، اليوم الثلاثاء، في 12 لجنة، موزعة على أحياء السويس الخمس.
وأشاد الطلاب بسهولة الامتحان، والذي قالوا إنه جاء ليعوّض ما واجهوه من صعوبات في امتحاني اللغة الإنجليزية والفرنسية.
وقال محمد إسماعيل، طالب في مدرسة السويس الثانوية بنون، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وجميع أسئلته من نماذج الوزارة وكتاب المدرسة، مضيفًا أن نظام "البوكليت" يسّر عليهم الإجابة وكانت المساحة المتروكة لهم كافية لكتابة خطوات حل المسائل.
بينما اشتكى الطالب عبد الله أكرم، من قصر وقت الامتحان، مشيرًا إلى أنه وعددًا من زملائه باللجنة لم يراجعوا المسائل وخطوات الحل بسبب ضيق الوقت.
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