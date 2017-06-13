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إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض ببنها

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مصراوي Masrawy

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض ببنها

12:41 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب قطعة أرض ببنها

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أصيب 6 أشخاص، بإصابات مختلفة، في مشاجرة بين طرفين، بسبب الخلاف على قطعة أرض بينهما، بقرية ببنها.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام، وتولت النيابة التحقيق.

كان المقدم محمد درويش، رئيس مباحث مركز بنها، تلقى بلاغًا من "عمر عبد المعطي عواد بسيس"، 39 عامًا، سائق، يفيد بأنه اشترى قطعة أرض مساحتها 8 قراريط، بقرية "جزيرة بلى"، من المدعوة "صفاء كمال معروف"، وتبين أنه يوجد نزاع على الإرث بينها، وبين شقيقها المدعو "محمد كمال معروف".

وأضاف في بلاغه، أنه فوجئ بحضور مجموعة من الأشخاص، يشرعون في البناء في قطعة الأرض، فتصدى لهم بمساعدة بعض أهالي القرية، ونشبت بينهم مشاجرة أسفرت عن إصابة 6 أشخاص.

جرى إخطار اللواء أنور سعيد مدير الأمن، فانتقل العميد حسام الحسيني، مفتش المباحث، وبسؤال المصابين، أكدوا أن شقيق بائعة الأرض، اتصل بهم، وطلب منهم الحضور إلى الأرض لبنائها، ولم يعلموا أن هناك خلافات بينهما، وأن شقيقته باعت تلك الأرض، وعقب حضورهم، فوجئوا باعتداء المبلّغ وبصحبته مجموعة من أهالي القرية، عليهم بالضرب، محدثين ما بهم من إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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