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بالفيديو- تعرف على فوائد مذهلة لـ "الملح" في التنظيف

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مصراوي Masrawy

- تعرف على فوائد مذهلة لـ "الملح" في التنظيف

12:53 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

فوائد مذهلة لـ "الملح" في التنظيف

كتبت ـ أسماء حمدي:

على الرغم من أن الإفراط في تناول الملح عادة غير صحية، إلا أن للملح العديد من الاستخدامات اليومية التي يمكن الاستفادة منها في المنزل على سبيل المثال، التنظيف.

ويعد الملح من العناصر المتوافرة التي يمكن استغلالها بشتى الطرق، فملح البحر من العناصر الممتازة للتنظيف الذي لا يلوث البيئة، فضلا عن ذلك، فهو عنصر متوافر رخيص الثمن، كما أنه غير سام. وقد استخدم الملح منذ القدم للتخلص من ، وكمطهر خفيف.

لذا إليك بعض من استخدامات الملح المتعددة كي تستفيدي منها في منزلك بالفيديو:

* للتخلص من البقع على السجاد:

يخلط 1 كوب من الملح مع كوب من الماء لتنظيف السجاد بلطف للتخلص من البقع والشوائب العالقة.

* لجعل الاسفنج يدوم طويلا:

يُنقع الاسفنج في ماء بارد مع كمية من الملح للحفاظ عليه من التأكل وللتنظيف.

* لتنظيف الأواني من الدهون :

اغسلي الأواني، ثم قومي برش بعض الملح عليها، ثم بفركها بالفرشاة، وستتعجبين من قدرتها الفائقة للتخلص من الدهون.

*تنظيف بقع البيض:

إذا وقعت بيضة على الأرض ، يمكنك رش ملح على البيض وإبقاءه لبعض الوقت، ثم استخدم المكنسة.

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