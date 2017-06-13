تايوان: لن نستسلم " لتهديد" الصين بعد قطع بنما علاقتها معها

تايبيه - (د ب أ):

قالت الرئيسة التايوانية تساي انج وين إن الصين لن ترهب بلدها، وذلك عقب أن قطعت بنما العلاقات الدبلوماسية المستمرة منذ أكثر من قرن مع تايبيه لتقيم علاقات مع الصين.

وقالت تساي في مؤتمر صحفي الثلاثاء" الآن أتحدث بالنيابة عن 23 مليون مواطن تايواني، نحن لن نستسلم أبدا ونقدم تنازلات بسبب تهديدات الصين".

وأضاف أن تلاعب الصين المستمر " بسياسة الصين واحدة" أضر بحق الشعب التايواني في العيش.

وقالت " تايوان دولة ذات سيادة، وهذا أمر غير قابل للجدل. وحقيقة لا يمكن أن تنكرها الصين أبدا".

وأوضحت " أخر شيء نريد أن نشهده هو أن يهجر السلام ضفتى ( مضيق تايوان) ويتجهان نحو المواجهة بسبب فكر الصين الخاطىء واستفزازاتها فقط".

كانت بنما قد أعلنت اليوم قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان .

وقال رئيس بنما خوان كارلوس فاريلا عبر حسابه بموقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "أتواصل مع البلاد والعالم (لأقول) إن بنما وجمهورية الصين الشعبية أقامتا علاقات دبلوماسية اليوم".