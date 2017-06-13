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الشرطة السويدية تبحث عن سائق شاحنة مسروقة صدمت عدة مركبات

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مصراوي Masrawy

الشرطة السويدية تبحث عن سائق شاحنة مسروقة صدمت عدة مركبات

12:34 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

الشرطة السويدية تبحث عن سائق شاحنة مسروقة صدمت عدة مركبات

ستوكهولم – (د ب أ):
أعلنت الشرطة السويدية اليوم، الثلاثاء، أنها تبحث عن سائق شاحنة صغيرة مسروقة صدمت عدة مركبات في العاصمة ستوكهولم.

وأصيب سائق سيارة أجرة بجروح عندما صدمت الشاحنة سيارته من الخلف، حسبما أفادت الشرطة.

وبدأت الشرطة عملية بحث واسعة النطاق للعثور عن السائق الذي ترك الشاحنة وفر من هاربا من موقع الحادث في ضاحية سوديرمالم، وهي منطقة يغلب عليها الطابع العصرى في العاصمة السويدية.

وبعد تفتيش دقيق للشاحنة ، لم تعثر بها الشرطة على مواد خطيرة.
وتم فتح تحقيق في جريمة شروع في القتل ، حيث قالت الشرطة إنها لا تستبعد أن الحادث متعمد.

وأفادت صحيفتا "أفتنبلادت" و"اكسبريسن" بأنه تم وضع حواجز حول الشاحنة التي كانت قد سرقت من منظمة تطوعية صغيرة بالقرب من ستوكهولم.

وشاعت أنباء الحادث في الإعلام المحلي ، حيث يذكر بأحداث وقعت في 7 أبريل الماضي عندما لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء اختراق شاحنة مسروقة لشارع مشاة مكتظ في وسط ستوكهولم.

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