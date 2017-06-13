لجنة الحكام: أيمن أشرف ارتكب فعلًا مشينًا تجاه إبراهيم نور الدين

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كشف مصدر داخل لجنة الحكام، باتحاد الكرة، أن أيمن أشرف، الظهير الأيسر لنادي سموحة، ارتكب فعلًا مشينًا تجاه إبراهيم نور الدين، الحكم الدولي، عقب لقاء الفريق السكندري والمصري البورسعيدي، بالدوري الممتاز.

قال المصدر، إن أيمن أشرف، أمسك بيد نور الدين بقوة، أسوة بما فعله حسام عاشور، لاعب خط وسط الأهلي، مع محمود عاشور، عقب مباراة الشياطين الحمر، مع الإنتاج الحربي.

وتابع أنه من المنتظر أن يتم إيقاف أشرف 4 مباريات وتغريمه 5 آلاف جنيه أسوة بما حدث مع عاشور.

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وكان قد خطف المصري البورسعيدي، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن المصري لديه 54 نقطة في المركز الرابع خلف الزمالك بفارق 3 نقاط، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس، برصيد 51 نقطة.