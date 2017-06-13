11 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قرار "الوزراء" برفع الدعم عن الكهرباء
11 سبتمبر.. الحكم في دعوى إلغاء قرار "الوزراء" برفع الدعم عن الكهرباء
12:32 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودي وعلاء أحمد سميح، التي تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار للحكم، بجلسة 11 سبتمبر المقبل.
قالت الدعوى التي حملت رقم 35444 لسنة 69 ق إنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع، وفى حقيقته وصحيح، وصفه القانوني قرار برفع الدعم الموجة للطاقة الكهربائية، وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع.
أوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون ذلك، بأنه قد قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أي زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.
وأضافت أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذي ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، كمقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التى انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودي الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعي.
وأوضحت الدعوى أنّ رئيس مجلس الوزراء لا يملك سلطة رفع هذا الدعم عن الطاقة الكهربائية لتعلقه بالسياسة المالية للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعقود الاختصاص بها جميعاً لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
أغسطس.. الحكم في دعوى تطالب بمنح سوريين الإقامة على الأراضي المصرية
-
تأجيل دعوى تطالب بالسماح بزيارة مساجين سجن العقرب أسبوعياً لـ 30 أغسطس
-
17 أكتوبر.. نظر دعوى تطالب بإصدار قانون يحظر التوطين بشبه جزيرة سيناء
-
تأجيل دعاوي وقف إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان لـ 2 يوليو
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
جريمة السحور.. "زوجة الأب" وابنتها قتلتا "فايزة" وأبلغتا الشرطةأخبار
-
رئيس "النواب": معظم الخرائط المتداولة بشأن "تيران وصنافير" مزورةأخبار
-
بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابتهأخبار
-
أسعار الذهب تستقر لليوم الثاني بعدما تراجع من أعلى مستوى تاريخيأخبار
-
ملك المغرب يأمر بإرسال طائرات محملة بالغذاء إلى قطرأخبار
-
مرتضى منصور لخالد يوسف بمناقشات "تيران وصنافير": "أنت بتاع أفلام"أخبار