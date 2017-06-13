الجريدة الرسمية تنشر قرار "الزراعة" بمعاملة مشروعات الثروة الحيوانية كنشاط زراعي



كتبت - مادي غيث:

نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمعاملة جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة، وتنمية الثروة السمكية، معاملة النشاط الزراعي.

وحمل القرار رقم 773 لسنة 2017، وجاء في مادته الثانية أن يقتصر السماح بإقامة مشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والثروة السمكية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة حديثًا، وذلك بشرط توافر الأبعاد الوقائية بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أو من يمثلهم بالمحافظات.

كما يقوم قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بإصدار وتجديد تراخيص التشغيل، لأنشطة الإنتاج الحيواني في الوادي والدلتا والأراضي بالوزارة أو الوحدات المحلية أو المحافظة أو الأراضي المخصصة لإقامة مزارع وأنشطة الإنتاج الحيواني، وعلى كامل المساحة المقام عليها مشروع الإنتاج الحيواني.