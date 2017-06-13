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بالصور.. طالبات بكفر الشيخ: امتحان الجبر والهندسة كان يحتاج وقتًا أطول

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طالبات بكفر الشيخ: امتحان الجبر والهندسة كان يحتاج وقتًا أطول

12:33 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

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كفر الشيخ - إسلام عمار:
شكا العديد من طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، من التوقيت المحدد للإجابة على الأسئلة في مادتي الجبر والهندسة الفراغية، والمقرر ساعتين فقط، وذلك في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة، على مستوى لجان هذه الامتحانات بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ.

وقال السيد الراعي، أحد أولياء الأمور: "إن ابنته عقب خروجها من لجنتها، سيطرت عليها حالة من الحزن، وبسؤالها عما تبدو عليه، أجابته أن مدة التوقيت المخصصة للإجابة على امتحان اليوم، ساعتان فقط، وهي مدة قصيرة جدًا، لأن هناك أسئلة تحتاج للتفكير لوقت كاف لا يقل عن 3 ساعات.

وأكدت الطالبة نيفين مختار، أن أسئلة امتحان مادتي الجبر والهندسة الفراغية، كانت تحتوي على 20 سؤالًا، وينبغي الإجابة عليها في توقيت مدته ساعتان فقط، ما يعد ذلك قصير جدًا، لأن هناك بعض الأسئلة معقدة، وليست صريحة تحتاج للتفكير الطويل، موضحة أنه من باب أولى مد توقيت زمن الإجابة إلى 3 ساعات.

وأشارت الطالبة مريم جمعة، إلى أن الأسئلة كانت من الكتاب المدرسي، لكن هناك بعض العناصر بها غموض وتحتاج لتفكير، مؤكدة أنه كلما مر الوقت كلما أحدث لها توترًا لها ولزميلاتها، نظرًا لقلة توقيت زمن الإجابة على 20 سؤالًا في ساعتين فقط.

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