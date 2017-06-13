تنظيم داعش يستعيد الأحياء التي خسرها في الرقة السورية

دمشق - ( د ب أ ):

استعاد داعش أغلب الأحياء التي خسرها ليل الاثنين- الثلاثاء في مدينة الرقة شمال شرق سوريا.

وقال سكان محليون لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الثلاثاء إن " تنظيم داعش استعاد شارع 23 شباط وشارع سيف الدولة والمنصور وسط المدينة، وأن قوات سوريا الديمقراطية تراجعت الى منطقة السور الاثري شرق المدينة على اطراف حي الصناعة .

وأشاروا إلى أن ذلك جاء بعد قيام عناصر تنظيم داعش بالالتفاف من جهة نهر الفرات جنوب المدينة واستعادوا الاحياء التي انسحبوا منها ليلاً .

وأكد السكان أن عددا كبيرا من "قوات سورية الديمقراطية"( قسد) سقطوا بين قتيلً وجريح وان عددا منهم سقطوا أسرى بيد التنظيم .

ولفتوا أن طائرات التحالف الدولي شنت عدة غارات على المدينة دمرت إحداها مبنى قرب مستشفى الطب الحديث وسط المدينة ، كما شنت الطائرات غارات على اطراف المدينة الشمالية والشرقية .