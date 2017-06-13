مقتل العشرات بسبب انهيارات أرضية في بنجلاديش

دكا - (د ب أ):

لقي عشرات الاشخاص، ومن بينهم أفراد في الجيش، حتفهم في بنجلاديش، بعد أن تسببت الامطار الغزيرة في حدوث انهيارات أرضية بمنطقة جنوب شرق البلاد الجبلية، بحسب ما ذكرته الشرطة ومسئولون طبيون، اليوم الثلاثاء.

ولقي 22 شخصا حتفهم في رانجاماتي، و13 في شيتاجونج، وسبعة في بانداربان المجاورة، وذلك بعد 48 ساعة من الامطار المتواصلة.

وقال غلام مصطفى، وهو أحد عمال الانقاذ في إدارة الإطفاء، في حديث عبر الهاتف لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ)، إن هناك أفراد من الجيش بين القتلى الذين سقطوا في رانجاماتي، حيث دفنت الكثير من المنازل تحت الطين.

وأوضح أن عمال الانقاذ واجهوا صعوبة أثناء وصولهم إلى القرى النائية، حيث كانت الطرق مسدودة بسبب الانهيارات الارضية والاشجار المقتلعة.

إلا أن مصطفى لم يتمكن من تحديد عدد أفراد الجيش الذين لقوا حتفهم.

من ناحية أخرى، نقلت محطة "تليفزيون سوموي" المحلية عن إدارة العلاقات العامة المشتركة القول، إن أفراد الجيش لقوا حتفهم أثناء عملية إنقاذ.

فيما قال في وقت سابق الطبيب، شهيد تالوكدير، وهو جراح مدني في المنطقة، إن رجال الانقاذ رفعوا جثث 10 أشخاص على الاقل، أغلبهم من النساء والاطفال، من أنحاء مختلفة من منطقة رانجامايت، على بعد 220 كيلومترا جنوب شرق العاصمة دكا.

وأضاف أن حصيلة القتلى في المنطقة قد ترتفع، حيث يقوم عمال الانقاذ بالبحث عن عدد من الاشخاص الذين مازالوا مفقودين.

من ناحية أخرى، قال قائد شرطة تشيتاجونج إن هناك 13 شخصا على الاقل لقوا حتفهم في المنطقة، موضحا أن المياه قد غمرت أغلب المناطق المنخفضة في مدينة تشيتاجونج الساحلية بسبب أستمرار هطول الامطار.

وأظهرت لقطات تليفزيونية قوارب تقوم بنقل أشخاص في الكثير من الطرق التي غمرتها المياه.

في الوقت نفسه، لقي سبعة أشخاص حتفهم في بلدة بانداربان الجبلية، بعد أن دفنت منازلهم أسفل الطين مساء أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقد تم إجلاء أكثر من 3000 من سكان المناطق الجبلية إلى أماكن آمنة، وسط مخاوف من وقوع المزيد من الانهيارات الارضية، بحسب ما قاله ديليب كومار بانيك، رئيس إدارة المنطقة، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ).

وهناك قدر كاف من إمدادات الغذاء والماء في أماكن الايواء.

وشهدت بنجلاديش هطول أمطار موسمية غزيرة على مدار أمس الاثنين، لتأثرها بمنخفض جوي في خليج البنغال.

من جانبه، ذكر مكتب هيئة الارصاد الجوية في دكا صباح اليوم الثلاثاء، أنه سجل 343 مليمترا من مياه الامطار في رانجاماتي، على مدار 24 ساعة، متوقعا سقوط المزيد من الامطار اليوم.