«هوندا» تطور معايير السلامة والأمان في سيارتها «فيت»

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استحدثت شركة "هوندا" اليابانية، مجموعة من المميزات الجديدة في معايير السلامة والأمان الخاصة بسيارتها الكهربائية "فيت"، وذلك في إطار جهودها لتطوير وتحديث بعض الإصدارات بما يتناسب مع متطلبات السوق العالمي.

ووفقًا لموقع "جرين كار ريبورت" المتخصص في السيارات الكهربائية النظيفة، فإن الشركة اليابانية أضافت مجموعة من المميزات التقنية للأمان، مثل أنظمة استشعار مغادرة حارة السير في الطرق، وأخرى للإنذار المبكر للمناطق العمياء للسيارة.

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وتهدف "هوندا" لتوفير نسق أفضل من الأمان والسلامة للركاب، لاسيما وأن الأبحاث في هذا الصدد باتت على رأس أولويات الشركات العالمية المنتجة للسيارات خلال الآونة الأخيرة.