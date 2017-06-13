تايلاند تحظر جميع الصفحات التي تحوى إهانات للملكية على موقعي الفيسبوك ويوتيوب

بانكوك - (د ب أ):

قالت السلطات التايلاندية اليوم، الثلاثاء، إنه تم تقريبا حجب جميع الصفحات ومقاطع الفيديو التي تحتوى على إهانة للملكية على موقعي الفيسبوك واليوتيوب.

وكانت محكمة تايلاندية قد أمرت بإغلاق هذه الصفحات لاحتوائها على إهانات للملكية ومحتويات أخرى " غير ملائمة".

وقال تاكورن تانتاسيث، الأمين العام للجنة البث والاتصالات الوطنية، إن صفحات على موقع الإنترنت بها إهانات للملكية كانت ضمن 965 صفحة اعتبرت غير قانونية، في حين تضم صفحات أخرى محتوى يتسم بالعنف ويتعلق بمسائل حقوق الملكية الفكرية وبأمور أخرى غير ملائمة.

ومن بين الـ965 صفحة، 569 صفحة على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي و 373 على موقع اليوتيوب لمشاركة مقاطع الفيديو.

وأضاف تاكورن " على الرغم من أنه تم حظر 100% تقريبا من الصفحات، إلا أن اللجنة طالبت الشركات المزودة بخدمات الإنترنت الاستمرار في مراقبة المحتويات الإلكترونية".

ويحظر قانون إهانة الذات الملكية في تايلاند الانتقاد أو إهانة أي من أفراد الأسرة الملكية، ويواجه من ينتهك القانون عقوبة السجن لأعوام.

ويذكر أنه في مطلع مايو الماضي، أرسلت الشركات المزودة لخدمات الإنترنت بطلب لمدير الفيسبوك مارك زوكربرج ومدير الشركة في تايلاند لكي يقوم الموقع بحظر صفحات ومنشورات اعتبرت أنها تمثل انتهاكا للقوانين التايلاندية.

وأكد الفيسبوك لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) أن حجب صفحات ومنشورات في تايلاند يتم بناء على طلب المجلس العسكري.