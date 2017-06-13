تأجيل دعاوي وقف إحالة اتفاقية "تيران وصنافير" للبرلمان لـ 2 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعاوي تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية إلى البرلمان، لجلسة 2 يوليو المقبل، للتقرير.

اختصمت الدعوى رقم 20235 لسنة 71 ق، كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ورئيس مجلس النواب بصفته.

وقالت الدعوى، إن مجلس الوزراء أعلن يوم الخميس (29 ديسمبر 2016) موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية الموقعة بالقاهرة في الـ18 من إبريل 2016، وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب.

وبحسب بيان للمجلس، فقد تم عرض الاتفاقية على الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف اللازمة للعرض.