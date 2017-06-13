رئيس الأركان يتفقد جمعية "المحاربين القدماء".. ويؤكد: تضحياتهم علامة مضيئة

كتب- مصطفى المنشاوي:

تفقد الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الثلاثاء، ملامح التطوير والتحديث التي يجري العمل على تنفيذها بجمعية المحاربين القدامى وضحايا الحرب، وذلك حرصصا من القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحاربين القدامى، وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة، واهتمام القيادة العامة، وذلك من خلال تقديم الدعم الكامل للجمعية وأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لأعضائها، تقديراً لما قدموه من تضحيات دفاعًا عن الوطن وصون مقدساته.

وبدأت المراسم بكلمة اللواء سيد علي الغالي، مدير الجمعية، استعرض خلالها كافة أنشطة وفعاليات الجمعية في مجال خدمات الرعاية الطبية والإجتماعية والرياضية والترفيهية، ومجالات الرعاية الأخرى التي تقدمها الجمعية، مشيراً إلى استحداث خدمة الاستعلام الصوتي والبريد الإلكتروني، وذلك لتسهيل التواصل مع أعضاء الجمعية، كما قدم مدير الجمعية شرحًا تفصيليًا لملامح ومقترحات التطوير التي تم تنفيذها بدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة.

كما تفقد حجازي بعض منشآت الإقامة للمحاربين القدماء ومتحدى الإعاقة، ومصنع الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة، حيث أكد لأعضاء الجمعية أن القيادة العامة للقوات المسلحة تولي اهتماماً كبيراً بالجمعية، وذلك بناءً على منهج علمي يضمن الارتقاء بمستوى جميع الخدمات التي تقدمها الجمعية.

وفي نهاية الجولة أشاد الفريق محمود حجازي، بالأنشطة والخدمات المتعددة والمتنوعة التي تقدمها الجمعية، مؤكدًا على ضرورة الاستمرار في التطوير والتحديث، للوصول إلى أعلى معايير الكفاءة في تقديم أوجه الرعاية بمختلف صورها للمحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، من الضباط والدرجات الأخرى وتوفير الحياة الكريمة لهـم وتنميـة قدراتهـم.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، أن تضحيات المحاربين القدامى سوف تظل علامات مضيئة تحفز أبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل، ولتبقى بعطاء أبنائها وتضحياتهم الدرع الواقى لمصر والحصن المنيع لأمنها واستقرارها وسلامة شعبها.