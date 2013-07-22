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تحضيرات حلقة أنا والعسل مع أحلام على أنستغرام

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تحضيرات حلقة أنا والعسل مع أحلام على أنستغرام تحضيرات حلقة أنا والعسل مع أحلام على أنستغرام

تطلّ عشية 23 يوليو الفنّانة الإماراتية أحلام ضيفة عبر برنامج "أنا والعسل"، الذي يقدّمه نيشان، ويعرض على قناة الحياة. وبانتظار مشاهدة الحلقة الموعودة، يبدو أنّ استعدادات أحلام للحلقة واضحة على حسابها على أنستغرام، إذ نشرت إعلاناً ترويجيّاً لها، مع إشارتها إلى أنّها ستطلّ بعد غياب 3 سنوات على قناة الحياة. وربّما عنت بذلك غيابها عن البرامج الحواريّة بالتحديد. وأعلنت عن حرب حلّوميّة أولى ستشنّها، في الوقت الذي نشطت فيه التوقّعات حول أهداف هذه الحرب وضحاياها، وهل سيكون من ضمن أولئك زميلها في لجنة تحكيم "أراب أيدول" راغب علامة؟
أم أنّ أحلام ستُطلق مفاجأة جديدة، على غرار مفاجأة كنتاكي وغيرها من المفاجآت التي اعتاد الناس عليها مع أحلام في برنامج أراب أيدول، والذين قد يكونون في شوق مجدداً لإطلالة أحلام المختلفة دائماً والباحثة عن التميّز والمثيرة للجدل.
من المتوقع أن تعيد حلقة أحلام إلى برنامج نيشان الزخم الذي يتوقّعه النّاس من البرنامج، بعدما فشل في الحلقات الأولى من إحداث الصدى المطلوب والجماهيريّة.
لم تتوقّف استعدادات أحلام للحلقة عند هذا الحدّ، بل نشرت أيضاً صورة لها مع دكتورة التجميل جيهان في دبي، مع التعليق التالي: "روعة دكتور جيهان احلا بي ار بي وشوفيني مع نيشان وعطيني رايك حياتي".
يبقى السؤال: هل ستحقّق حلقة أحلام في "أنا والعسل" رقماً قياسيّاً في المشاهدة؟!

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سيدتي