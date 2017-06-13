رئيس إسكان النواب: تيران وصنافير سعودية.. توقفوا عن المزايدة

كتب – أحمد علي:

انتقد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان ما وصفه بالتطاول على الحكومة خلال مناقشة اتفاقية "تيران وصنافير"، وقال في بيان اليوم إن النواب هم صوت مصر الحر، ويعملون بوطنية خالصة لمصلحة الوطن، معتبرا أن "من يزايدون هم في الأساس خونة ويجب محاكمتهم لأنهم يعملون من أجل مصالح شخصية وليس لمصلحة الوطن".

وأضاف المهندس علاء والي: علينا أن نثق بقوة فيما يقدم عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطوات، لأنه رجل عسكري من الطراز الأول قبل أن يكون رئيس جمهورية، ويعرف جيداً قيمة كل ذرة رمل وشبر من أرض الوطن ولولا أنه يعرف أن تيران وصنافير سعودية، ما التفت لهذه الاتفاقية، ولا يمكن أن يتنازل عن أرض مصر أو ذرة من ترابها.

وتابع: قواتنا المسلحة المصرية هي حائط الصد الأول وحامى الأراضي المصرية ودرع الوطن وسيفه، ولم ولن تفرط في ذرة من تراب الأرض المصرية، ولا داعى للتشكيك والمزايدة، فالقوات المسلحة البواسل هي التي تحارب من أجل الأرض المصرية والحفاظ عليها ومن يحارب، ويقاتل على أرض الكنانة مصر لا يساوم عليها أبداً.

وقال رئيس لجنة الإسكان إنه كافة الوثائق بوزارتي الخارجية والدفاع والمخابرات العامة وخرائط الجمعية الجغرافية الموثقة والرسمية، تؤكد أن الجزيرتين تتبعان السعودية.

ورفض التشكيك في نزاهة ووطنية النواب والمسؤولين في هذه الأجهزة والوزارات، قائلا: علينا أن نلتف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى وندعمه فى كل خطواته، فهو الذى أنقذ مصر من يد جماعات إرهابية متطرفة كانت ستذهب بمصر إلى المجهول، ومن أنقذ مصر لا يفرط فى حق من حقوقها.