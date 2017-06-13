هايدي فاروق لمصراوي: لم أغادر جلسة تيران وصنافير باكية.. وقلت: "خايفة على بنتي"
هايدي فاروق لمصراوي: لم أغادر جلسة تيران وصنافير باكية.. وقلت: "خايفة على بنتي"
12:11 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
المستشار هايدي فاروق
كتب- محمد عمارة:
قالت المستشار هايدي فاروق، الخبيرة فى قضايا الحدود والسيادة الدولية والثروات العابرة للحدود، لمصراوي، إن ما قيل بشأن مغادرتها قاعة مجلس الشورى مساء أمس الاثنين، عار تماما عن الصحة، وأكدت أنها لم تبك بعد الإدلاء بشهادتها أمام النواب في قضية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتبعية جزيرتي تيران وصنافير.
وأضافت هايدي: "لم أبك داخل القاعة، ولم أبك أمام الصحفيين أو النواب، بكيت برة خالص عند عربيتي، لأن فيه حد بيشكك في مصرية أرض ثم مصرية شخص بيدافع عن الأرض، ومقولتش عندي بيبي عايزة أربيه، لأن معنديش بيبي ولد، أنا عندي بنت، ودا حصل لما جت نائبة بتحاول تطلعني بره عربيتي علشان أرجع وأرد على اتهامات مرتضى منصور، فقولتلها سبيني عايزة أربي بنتي، ومكنتش عايزة اتقهر وأموت، ولو كنت خايفة من حد مكنتش روحت عشان أدلي بشهادتي".
وعن جنسيتها أو انتماء عائلتها أوضحت مستشار قضايا الحدود والسيادة الدولية:"في فترة حكم المماليك، كان فيه حكم المملكة الأشرفية، وعاصمة الحكم كانت في المنصورة في مصر، وكان لقب سلطان في مصر يتبعه الحجاز وبلاد الشام، وكان أحد أفراد عائلتي ملقب بسلطان".
وقالت هايدي:"ما قلته هو ما يمليه عليا ضميري، والسوشيال ميديا سابت القصة بتاعة ردودي واتكلمت عن بكاء لم يحدث داخل القاعة، وفيه كاميرات خاصة بالقاعة، أنا عيطت؟ أنا مذهولة من الهبل دا! إلا إذا كان فيه حد بيتلصص عليا وأنا عند عربيتي".
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
انتهاء الجلسة الثالثة لمناقشة تيران وصنافير.. وعبدالعال: ثقتنا بالقوات
-
هايدي فاروق تنسحب من مناقشات "تيران وصنافير" باكية.. ومرتضى منصور:
-
عمر مروان: أطلس المساحة العسكرية "الصحيح" لا يثبت مصرية تيران وصنافير
-
بالفيديو - هايدي فاروق: "75 وثيقة أمريكية" تؤكد مصرية "تيران وصنافير"
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
هايدي فاروق تنسحب من مناقشات "تيران وصنافير" باكية.. ومرتضى منصور:أخبار
-
بالصور.. تشييع جثمان رئيس مباحث شربين بعد وفاته متأثرًا بإصابتهأخبار
-
رسوم جديدة على جوازات السفر وخدمات المحمول وتراخيص السياراتأخبار
-
رزان مغربي: "الغلطة دي إتمنيت أن أمحوها من حياتى"- فيديوفنون
-
مصر للطيران تطرح تخفيضًا على رحلات جوانزو والكويت ودبي والشارقةأخبار
-
فصل طالب قطري لاعتدائه على معيدة بـ "تجارة الإسكندرية"أخبار