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بالصور.. تباين ردود أفعال طلاب الثانوية حول امتحان الجبر والهندسة بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تباين ردود أفعال طلاب الثانوية حول امتحان الجبر والهندسة بالقليوبية

12:22 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

بالصور.. تباين ردود أفعال طلاب الثانوية حول امتحان الجبر والهندسة بالقليوبية

ردود أفعال طلاب الثانوية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة، بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حول امتحان الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة"، حيث أكد عدد من الطلاب أن الوقت المحدد للامتحان لم يكن كافيًا، فيما قال آخرون إنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

واشتكي عدد من الطلاب، من طول الأسئلة، مؤكدين أنه كان يحتاج وقتًا أكثر من الوقت المحدد له.

فيما أكد عدد من الطلاب، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المنهج، ولكنه كان يحتاج إلى وقت وتفكير كثير.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الرياضيات البحتة، وذلك لأول مرة بنظام البوكليت.

كانت مديرية التعليم بالقليوبية، أعلنت أن 39 ألفًا و731 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 81 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية.

ردود أفعال طلاب الثانوية (2)

ردود أفعال طلاب الثانوية (3)

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