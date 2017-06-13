بالصور.. تباين ردود أفعال طلاب الثانوية حول امتحان الجبر والهندسة بالقليوبية
بالصور.. تباين ردود أفعال طلاب الثانوية حول امتحان الجبر والهندسة بالقليوبية
12:22 م الثلاثاء 13 يونيو 2017
ردود أفعال طلاب الثانوية
القليوبية - أسامة علاء الدين:
تباينت ردود أفعال طلاب الثانوية العامة، بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، حول امتحان الرياضيات البحتة "الجبر والهندسة"، حيث أكد عدد من الطلاب أن الوقت المحدد للامتحان لم يكن كافيًا، فيما قال آخرون إنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.
واشتكي عدد من الطلاب، من طول الأسئلة، مؤكدين أنه كان يحتاج وقتًا أكثر من الوقت المحدد له.
فيما أكد عدد من الطلاب، أن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، ومن داخل المنهج، ولكنه كان يحتاج إلى وقت وتفكير كثير.
وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، امتحان الرياضيات البحتة، وذلك لأول مرة بنظام البوكليت.
كانت مديرية التعليم بالقليوبية، أعلنت أن 39 ألفًا و731 طالبًا يؤدون امتحانات الثانوية العامة في 81 لجنة بـ 12 إدارة تعليمية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
تخصيص أراض مختلفة لتطبيق تجربة المدارس اليابانية بالأقصر
-
أسوان تحدد 215 درجة للقبول بالثانوى العام و155 للصنايع 3 سنوات
-
225 درجة الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في دمياط
-
"تعليم دمياط": التحقيق مع طالبة حاولت تمزيق ورقة الامتحان
إعلان
إعلان
أخبار تهمك
-
صرف طارق النهري في "حرق المجمع العلمي".. و7 أغسطس أولى جلساتأخبار
-
"الحريري" يوضح سبب المشادات في الجلسة الثانية لـ "تيران وصنافير" بالبرلمانأخبار
-
جريمة السحور.. "زوجة الأب" وابنتها قتلتا "فايزة" وأبلغتا الشرطةأخبار
-
بيان ناري من أحمد سليمان ضد مرتضى منصوررياضة
-
ننشر كواليس أول قضية "خلع" بسبب "تيران وصنافير".. بطلتها زوجة برلمانيأخبار
-
حملة انتقادات ضد غادة عادل بسبب ملابسها في "عفاريت عدلي علام"فنون