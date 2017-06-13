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الأزهر يدين تفجير "القطيف" الإرهابي

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مصراوي Masrawy

الأزهر يدين تفجير "القطيف" الإرهابي

12:09 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

كتب- محمود مصطفى:

أدان الأزهر الشريف، بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع بحي المسورة التابع لمحافظة القطيف بالمملكة العربية ، واستهدف دورية أمنية، مما أسفر عن استشهاد ضابط وإصابة اثنين من رجال الأمن السعودي.

وأكد الأزهر في بيان صحفي، استنكاره لمثل هذه الأعمال الإرهابية، مشددًا على ضرورة العمل على تنسيق الجهود لمواجهة هذا الإرهاب اللعين.

وتقدم الأزهر الشريف بخالص التعازي للمملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

كانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت أمس الاثنين، مقتل شرطي سعودي وجرح اثنين آخرين في انفجار عبوة يدوية الصنع في القطيف المنطقة التي تتركز فيها غالبية الشيعة في شرق المملكة.

.وقالت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية أنه "أثناء قيام دورية أمن بتنفيذ مهامها لحفظ النظام بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لمقذوف متفجّر".

وأضاف أن ذلك "نتج عنه استشهاد الرائد طارق بن عبد اللطيف العلاقي (...) وإصابة رجلي أمن حالتهما الصحية مستقرة".

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