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إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطارات في ضواحي ميونخ

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مصراوي Masrawy

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطارات في ضواحي ميونخ

12:07 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

إصابة 4 أشخاص في إطلاق نار بمحطة قطارات في ضواحي ميونخ

المنطقة شهدت عملية كبيرة للشرطة قرب محطة القطارات

(بي بي سي):

أصيبت شرطية ألمانية بجروح في رأسها في إطلاق نار عندما خطف شخص مسدسها في محطة قطارات في ضواحي مدينة ميونخ، بحسب ما ذكرته الشرطة.

وأصيبت الشرطية إصابة بالغة، كما أصيب شخصان آخران في إطلاق النار في محطة أونترفورينغ س-بان.

وأطلقت الشرطة النار على الرجل المسلح وأصابته بجروح، ثم قبضت عليه. وقالت الشرطة إن الحادثة لم تكن إرهابية.

وقد بدأت عملية ضخمة للشرطة في الضواحي الشمالية لأونترفورينغ، أدت إلى تأثر خدمة القطارات.

وقالت الشرطة إن إصابات المارة والمسلح ليست خطيرة.

وأوضحت الشرطة أنه ليس هناك أي خطر يهدد عامة الناس.

هذا المحتوى من

BBC

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