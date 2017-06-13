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مقتل 17 غالبيتهم من داعش في أعمال عنف متفرقة بمحافظة ديالى العراقية

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مصراوي Masrawy

مقتل 17 غالبيتهم من داعش في أعمال عنف متفرقة بمحافظة ديالى العراقية

12:05 م الثلاثاء 13 يونيو 2017

مقتل 17 غالبيتهم من داعش في أعمال عنف متفرقة بمحافظة ديالى العراقية

ديالى - (د ب أ):

ذكرت مصادر أمنية عراقية اليوم الثلاثاء أن17 شخصا غالبيتهم من تنظيم داعش قتلوا في أحداث عنف متفرقة شهدتها مناطق تابعة لمحافظة ديالى 57 كلم شمال شرق بغداد.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "مسلحين من تنظيم داعش نفذوا هجوما على أحد المقار التابعة للجيش العراقي في ناحية قرة تبة شمال شرقي بعقوبة، ما أسفر عن مقتل أربعة من الجنود وإصابة آخر بجروح".

وأوضحت أن "طيران الجيش العراقي قصف قرى المطيبيجة شمال شرقي بعقوبة وتمكن من قتل 11 مسلحا من تنظيم داعش وتدمير أحد المقار التابعة له".

وذكرت المصادر أن "مسلحين مجهولين أطلقوا النار من أسلحة رشاشة على مدنيين اثنين داخل متجر في المنطقة الصناعية في قضاء المقدادية شمال شرقي بعقوبة، ما أدى إلى مقتلهما في الحال".

وتشهد محافظة ديالى ذات الأغلبية السنية اضطرابات أمنية وأعمال عنف متكررة رغم سيطرة القوات الأمنية والعسكرية على مختلف المدن.

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