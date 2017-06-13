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طلاب بالثانوية: امتحان الجبر والهندسة الفراغية سهل

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مصراوي Masrawy

طلاب بالثانوية: امتحان الجبر والهندسة الفراغية سهل

11:59 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

طلاب بالثانوية: امتحان الجبر والهندسة الفراغية سهل

كتبت- ياسمين محمد:

انتهى طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، من أداء امتحان الجبر والهندسة الفراغية.

وفتحت اللجان أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، في تمام الثامنة والنصف لتسهيل تفتيشهم، وبدأ الامتحان في تمام التاسعة.

وأبدى طلاب لجنة المنيرة الإعدادية سعادتهم بسهولة الامتحان، مشيرين إلى أنه في مجمله جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وقال الطالب حسام مصطفى، إن الامتحان تضمن بعض الجزئيات التي تحتاج إلى تفكير، ولكنه في مجمله كان جيدًا، وممكن حله.

وأضافت الطالبة نورهان ممدوح، بلجنة المبتديان الثانوية، بالسيدة زينب، أن الامتحان سهلًا جدًا، مقارنة بامتحاني اللغة الانجليزية، والفيزياء، متمنية أن تكون باقي فروع الرياضيات في نفس المستوى خاصة أن المادة كاملة مقدرة بـ120 درجة.

وتداولت بعض صفحات الغش الالكتروني مثل "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" و"بالغش اتجمعنا"، الثلاثاء، بعض أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية بعد نحو 45 دقيقة من بدئه.

وبدأت الصفحات في نشر الإجابات الخاصة بالأسئلة المتداولة، إلا أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نفى تسريب أسئلة الامتحان.

 

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