تخصيص أراض مختلفة لتطبيق تجربة المدارس اليابانية بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أعلن محمد بدر، محافظ الأقصر، عن تخصيص قطع أراض بمساحات كبيرة لتطبيق التجربة اليابانية، من خلال إنشاء مدارس يابانية تمهيدًا للتوسع في التجربة بمدارس جديدة.

وأشار المحافظ إلى أن المساحات التي جرى تخصيصها لإقامة المدارس اليابانية في مناطق الطود والعوابد والكرنك، بمساحات لا تقل عن 6 آلاف متر، معلنًا عن تخصيص قطعة أرض مساحتها أكثر من 10 آلاف متر بمدينة القرنة، وذلك لإقامة مجمع مدارس عام وتجريبي لكافة المراحل، وذلك في سبيل النهوض بالمستوي التعليمي والارتقاء بالخدمات المقدمة.

من جهته، قال طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر: "إنه يجري حاليًا الإعداد والدراسة لبدء اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المدارس وإقامتها، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مشيرا إلى أن محافظ الأقصر وجّه بسرعة إنهاء كافة الإجراءات لدخول هذه المدارس الخدمة في أقرب وقت، كما وجه بسرعة تخصيص أراض في مناطق أخرى لتعميم التجربة بمختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح بخيت، أن المدارس اليابانية تُعد نموذجًا مميزًا في المستوي التعليمي، حيث يوجد بها أنشطة تعليمية وفصول ذات عدد محدد للطلاب، بالإضافة إلى استخدام أساليب متنوعة في التعليم للارتقاء بمستوى الطلاب في المدارس والوصول بها إلى المعدلات العالمية.