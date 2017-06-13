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نقل 13 أسرة جديدة من مثلث ماسبيرو إلى «حي الأسمرات»

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نقل 13 أسرة جديدة من مثلث ماسبيرو إلى «حي الأسمرات» نقل 13 أسرة جديدة من مثلث ماسبيرو إلى «حي الأسمرات»

التحرير

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قررت محافظة القاهرة نقل 13 أسرة من أهالي مثلث ماسبيرو إلى حي الأسمرات، الأحد المقبل، بناء على طلبهم.

وقالت المحافظة أن النقل سيجرى بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبذلك تكون المحافظة انتهت من نقل الدفعة الأولى من الكشف الأول الذي يضم 28 أسرة تم التأكد من أحقيتهم للوحدات.

وأشارت المحافظة إلى أنها ستواصل نقل باقي الأسماء المدرجة بالكشوف عقب عيد الفطر المبارك.

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ومن جانبه قال مصباح حسن، أحد أعضاء رابطة أهالي ماسبيرو، أن المسئولين كانوا قد قرروا استكمال عملية نقل الدفعة الأولى عقب عيد الفطر، ولكن الأهالي طالبوا بالنقل خلال شهر رمضان، وهو ما وافقت عليه المحافظة، وأكدوا على استعدادهم للنقل في أي وقت، وتم الاتفاق بالفعل على تسليم الأهالي الوحدات الخاصة بهم، الأحد المقبل.

وأشار حسن إلى أن سبب تأخر نقل الـ 13 أسرة بعض المشكلات الخاصة بالإستمارات التي تقدموا بها لإختيار البديل عن الغرف الخاصة بهم في منطقة مثلث ماسبيرو.

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التحرير

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