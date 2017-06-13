«التعليم»: تتبع مصدر تداول بوكليت الرياضيات عبر فيسبوك

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كشفت مصادر بغرفة عمليات الثانوية العامة، أنه يتم تتبع مصدر كراسات البوكليت لامتحان الجبر والهندسة الفراغية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجار ضبط الطلاب.

حيث تداولت صفحة ثورة التعليم الفاسد، اليوم الثلاثاء "بوكليت" من داخل اللجان لامتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، وذلك عقب بدء اللجنة بنصف ساعة.

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وكتبت الصفحة خلال منشور لها: "امتحان الجبر والهندسة الفراغية فقط وحصريا على ثورة التعليم الفاسد.. جارٍ الحل".

ويؤدي طلاب الثانوية العامة، امتحان الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية)، وسط تأمينات مشددة من وزارة التربية والتعليم.