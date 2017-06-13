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مصر تدخل عصر القطار المعلق.. يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

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مصر تدخل عصر القطار المعلق.. يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة مصر تدخل عصر القطار المعلق.. يربط مدينة نصر بالعاصمة الإدارية الجديدة

التحرير

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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة، وشركة بومباردييه للنقل الكندية، لإعداد الدراسة الخاصة لتنفيذ «مونوريل» -قطار معلق- من مدينة نصر مروراً بالقاهرة الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والإدارية والمالية، إن الشركة الكندية ستقوم بعمل دراسات الجدوى والتي تتضمن دراسات المسار المبدئي والنقل وتكاليف التذكرة والدراسات المالية والاقتصادية.

وأضاف: "سيتم التنسيق مع وزارة النقل، في جميع مراحل الدراسة، مع إمداد الشركة الكندية بكافة المعلومات المطلوبة لإعداد الدراسات مثل حالة الموقع والبنية التحتية الموجودة على طول المسار، وعدد الركاب المتوقع استخدامهم القطار، والمتوقع أن يصل عددهم إلى مليون ونصف المليون راكب يوميًا".

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وأكد المهندس سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان، أنه تم التأكيد على مراعاة تعظيم دور المشاركة في الإنتاج المحلي المصري، واستخدام المنتجات المصرية المطابقة لمواصفات المشروع طبقًا للوائح المصرية، موضحًا أن الشركة الكندية ستقوم بتقييم الطرق التعاقدية والشراكة المحتملة مع شركات المقاولات المصرية والعالمية.

يذكر أن الشركة الكندية كانت قد عرضت على في أغسطس من العام الماضي تنفيذ قطار معلق آخر يربط بين محافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر، وإلى الآن لم يحدث أي تقدم فيه رغم أن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل طالب بسرعة إنهاء تلك الدراسات للبدء في التنفيذ.

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