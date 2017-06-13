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«أندريه سيلفا»: ميلان قادر على إنهاء سطوة يوفنتوس

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«أندريه سيلفا»: ميلان قادر على إنهاء سطوة يوفنتوس «أندريه سيلفا»: ميلان قادر على إنهاء سطوة يوفنتوس

التحرير

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أعرب اللاعب البرتغالي أندريه سيلفا، المنضم أمس الإثنين، لصفوف ميلان على قدرة الروسونيري في إنهاء سطوة يوفنتوس والتتويج بلقب الدوري الإيطالي، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وواصل ميلان نشاطه في سوق الانتقالات من خلال التعاقد مع سيلفا من صفوف بورتو مقابل 38 مليون يورو، لينضم إلى ماتيو موساتشيو، وريكاردو رودريجز، وفرانك كيسي، الذين انضموا لصفوف الروسونيري في الميركاتو الحالي.

وأوضح سيلفا بأنه اختار ميلان نظرًا لإمتلاك الفريق تاريخًا كبيرًا في دوري أبطال أوروبا، معربًا عن سعادته الكبيرة في رغبة ميلان في التعاقد معه مؤكدًا على عدم قدرته على تفويت تلك الفرصة متمنيًا أن يساعد الفريق في السنوات القادمة.

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وأضاف سيلفا أن مستوى ميلان الحالي يؤهله للفوز بلقب الدوري، مشيرًا إلى أنه يصب تركيره في الوقت الحالي على مشاركته مع منتخب بلاده في كأس القارات، معربًا عن أمله أن يقدم مستوى مميز في تلك البطولة لبداية مشواره مع ميلان بمعنويات مرتفعة.

والجدير بالذكر أن سيلفا سجل 7 أهداف في 8 مباريات دولية، كما سجل 21 هدفًا في 41 مباراة خاضها في جميع المسابقات رفقة بورتو الموسم الماضي.

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التحرير

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