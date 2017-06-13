إنجلترا تواجه فرنسا في قمة المباريات الودية

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يستضيف منتخب فرنسا نظيره الإنجليزي، في تمام الـ9 مساءً اليوم الثلاثاء، على ملعب فرنسا، ضمن مجموعة المواجهات الودية الدولية، استعدادا لخوض المنتخبات تصفيات كأس العالم 2018، المقام في روسيا.

وكان قد تعادل المنتخب الإنجليزي في مباراة مثيرة مع مضيفه الاسكتلندي (2-2)، يوم السبت الماضي، على ملعب "هامبدن بارك"، بالمجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ليحافظ منتخب الأسود الثلاثة، على صدارة المجموعة بـ14 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن سلوفينيا.

فيما استغل منتخب السويد، خطأ للحارس الفرنسي هوجو لوريس، في الثواني الأخيرة من المباراة، ليسجل هدفا قاتلا حقق به الفوز على فرنسا (2-1) في ستوكهولم، وخطف صدارة المجموعة الأولى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018، الجمعة الماضية، لتتصدر السويد المجموعة بفارق الأهداف عن فرنسا، ولكلاهما 13 نقطة أمام هولندا التي تحتل المركز الثالث بعشر نقاط.

من جانبه يواجه منتخب البرازيل نظيره الأسترالي، بملعب ميلبورن للكريكت، فيما سيستضيف منتخب سنغفورة نظيره الأرجنتيني، بالملعب الوطني.

وسيغيب ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عن المباراة الودية لمنتخب بلاده أمام سنغافورة، وذلك للاستعداد لحفل زفافه من أنطونيلا روكوزو، يوم 30 يونيو، في مسقطهما بمدينة روزاريو الأرجنتينية، كما سيغيب عن المباراة زميله نيكولاس أوتامندي للتحضير لزفافه أيضاً.

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وخاض اللاعبان الجمعة المباراة الودية التي أقيمت في مدينة ملبورن الأسترالية وفاز فيها المنتخب الأرجنتيني على البرازيل (1-0)، وكانت الأولى للأرجنتين بقيادة المدرب الجديد خورخي سامباولي.

وفيما يلي أبرز المواجهات الودية الدولية المقامة اليوم:

- أستراليا × البرازيل الساعة 12.05.

- سنغافورة × الأرجنتين الساعة 2.

- فرنسا × إنجلترا الساعة 9.