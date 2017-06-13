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الشرطة الألمانية: الجاني في حادث إطلاق النار بمحطة قطار مواطن ألماني

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مصراوي Masrawy

الشرطة الألمانية: الجاني في حادث إطلاق النار بمحطة قطار مواطن ألماني

11:53 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

الشرطة الألمانية: الجاني في حادث إطلاق النار بمحطة قطار مواطن ألماني

أونترفورينج - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الألمانية أن الجاني في حادث إطلاق النار في محطة قطار جنوبي ألمانيا صباح اليوم الثلاثاء مواطن ألماني يبلغ من العمر 37 عاما.

وقال ماركوس دا جلوريا مارتينس، متحدث باسم الشرطة، اليوم أن الجاني ينحدر من مدينة ميونخ.

وليس هناك معلومات حتى الآن عن سوابق جنائية محتملة للجاني أو ماضيه الجنائي، وكذلك ليس معروفا خلفيات الحادث أو أي الدافع المحتمل ورائه.

وأكد مقر الشرطة بمدينة ميونخ الألمانية في وقت سابق اليوم لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إصابة عدة أشخاص من بينهم شرطية صباح اليوم جراء إطلاق نار في محطة قطار ببلدة أونترفورينج بالقرب من مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وأضافت الشرطة أن الجاني قد أصيب أيضا وأُلقي القبض عليه.

وأوضحت متحدث باسم الشرطة الألمانية أن الشرطية، 26 عاما، أصيبت بطلق ناري في رأسها، وهي في حالة خطرة حاليا.

يذكر أن الجاني، 37 عاما، أطلق النار على الشرطية باستخدام سلاح زميلها.

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