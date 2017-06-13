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ضبط 1030 قرصًا مُخدرًا و5 كيلو "حشيش" بحوزة 4 عاطلين بالشرقية

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مصراوي Masrawy

ضبط 1030 قرصًا مُخدرًا و5 كيلو "حشيش" بحوزة 4 عاطلين بالشرقية

11:42 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

تمكن ضباط مكتب مكافحة المخدرات بالعاشر من رمضان، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، اليوم الثلاثاء، من ضبط 4 عاطلين؛ بحوزتهم كميات كبيرة من مُخدر "الحشيش" والأقراص المُخدرة، قبل ترويجها على عملائهم بدائرة المكتب.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "أحمد.م.س" 60 عامًا، ونجله "محمود"، عاطلان ومُقيمان بقرية "العكفان" التابعة لمركز بلبيس؛ بحوزتهما كيلو ونصف من "الحشيش" المُخدر، وألف و30 قرص عقار مُخدر، و40 ألف جنيه.

كما جرى ضبط "علي.ع.ب"، 33 عامًا، عاطل، مُقيم بقرية "العصلوجي" التابعة لمركز الزقازيق، وبرفقته "إيهاب.م.الـ"، 18 عامًا، عاطلين؛ بحوزتهما كيلو جرام من جوهر "الحشيش" المُخدر، و"أحمد.س.أ" 22 عامًا، مُقيم بكفر الشيخ؛ بحوزته كيلو و200 جرامًا من جوهر "الحشيش" المُخدر.

وضُبط "كمال.ف.س" 22 عامًا، عاطل، مُقيم بمدينة نصر بالقاهرة؛ وبحوزته كيلو و200 جرام من جوهر "الحشيش" المُخدر.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة.

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