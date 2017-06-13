مذكرة تفاهم بين الإسكان وشركة كندية لتنفيذ قطار "مونوريل" يصل العاصمة الإدارية
مذكرة تفاهم بين الإسكان وشركة كندية لتنفيذ قطار "مونوريل" يصل العاصمة الإدارية
11:37 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017
قطار مونوريل
كتبت- ندى الخولي:
شهد مصطفى مدبولي، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمراينة الجديدة، وشركة بومباردييه للنقل الكندية، لإعداد الدراسة الخاصة لتنفيذ القطار المعلق "مونوريل" من مدينة نصر مروراً بالقاهرة الجديدة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة.
وقال مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون التجارية والإدارية والمالية، إن الشركة الكندية ستقوم بعمل دراسات الجدوى والتي تتضمن دراسات المسار المبدئي والنقل وتكاليف التذكرة والدراسات المالية والاقتصادية.
وأضاف: "سيتم التنسيق مع وزارة النقل، في جميع مراحل الدراسة، مع إمداد الشركة الكندية بكافة المعلومات المطلوبة لإعداد الدراسات مثل حالة الموقع والبنية التحتية الموجودة على طول المسار، وعدد الركاب المتوقع الذي قد يصل إلى مليون ونصف المليون راكب أسوة بمترو الأنفاق".
وأكد سامي أبوزيد، مستشار وزير الإسكان، أنه تم التأكيد على مراعاة تعظيم دور المشاركة في الإنتاج المحلي المصري، واستخدام المنتجات المصرية المطابقة لمواصفات المشروع طبقا للوائح المصرية، موضحاً أن الشركة الكندية ستقوم بتقييم الطرق التعاقدية والشراكة المحتملة مع شركات المقاولات المصرية والعالمية.
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