عصام عبدالفتاح يرفض إيقاف إبراهيم نور الدين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

رفض عصام عبدالفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ورئيس لجنة الحكام، إيقاف إبراهيم نور الدين الحكم الدولي، بعد ركلة الجزاء التي احتسبها للمصري البورسعيدي أمس الإثنين، أمام سموحة، بالدوري الممتاز.

قال عبدالفتاح، لأعضاء لجنة الحكام، إن ركلة الجزاء من الكرات الجدلية والتقديرية للحكم، ولايوجد مايستدعي إيقاف نور الدين، خاصة مع الحاجة لكل الحكام الدوليين الكبار في الفترة المقبلة، خاصة مباريات الصراع على البقاء في الدوري.

شاهد أيضا

وكان قد خطف المصري البورسعيدي، تعادلًا قاتلًا أمام سموحة، بهدف لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، على ملعب «برج العرب» ضمن مؤجلات الجولة الـ22 من بطولة الدوري الممتاز.

الجدير بالذكر أن المصري لديه 54 نقطة في المركز الرابع، خلف الزمالك بفارق 3 نقاط، بينما يأتي سموحة في المركز الخامس، برصيد 51 نقطة.