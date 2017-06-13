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انتشال جثة الفتاة المنتحرة عقب امتحان الفيزياء بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

انتشال جثة الفتاة المنتحرة عقب امتحان الفيزياء بالمنوفية

11:24 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

انتشال جثة الفتاة المنتحرة عقب امتحان الفيزياء بالمنوفية


المنوفية - مروة فاضل:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، جثة طالبة الثانوي العام المنتحرة عقب امتحان الفيزياء من بحر شبين الكوم.

وأكد رئيس مباحث شبين الكوم الرائد محمد أبو العزم، أنه جرى انتشال الجثة في الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الثلاثاء، من أمام كمين القاصد بالقرب من قرية فينسيا السياحية، وذلك عقب يومين من البحث عن جثة الطالبة.

جرى نقل الجثة لمشرحة شبين الكوم، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها تمهيدًا لتسليم الجثة لذويها لدفنها.

فيما أكد والد الطالبة، أن نجلته لم تنتحر، وإنما سقطت من أعلى كوبري مشاة شبين الكوم عقب امتحان الفيزياء، وذلك وفقًا لكلام شهود عيان كانوا متواجدين وقت الحادث.

وأضاف، أن نجلته كانت تسعى للتفوق، حيث إن شقيقَيها في كليات قمة، وكانا ينتظران لحاقها بهما، ولكن القدر لم يمهلها.

كان اللواء خالد ابو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم، بانتحار الطالبة "هدى علي عبد العليم"، 18 سنة، بمدرسة الثانوية الجديدة بإلقاء نفسها ببحر شبين الكوم من أعلى كوبري المشاة.

وتبين أن الطالبة تعاني من حالة نفسية سيئة بسبب صعوبة امتحان الفيزياء.

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