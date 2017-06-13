تعرف على أسعار أشهر السيارات المستعملة لـ«مرسيدس الفئة S»

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استعادت السيارات المستعملة رونقها من جديد في السوق المصرية بعد ارتفاع أسعار السيارات في الآونة الأخيرة، خاصة بعدما سادت حالة رواج في السوق نظرًا للإقبال الشديد من جانب الجمهور على شراء الإصدارات الجديدة بسبب شركتي سيارات الأجرة "أوبر" و"كريم"، بالإضافة إلى تعويم الجنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي هذا السياق، نقدم أسعار بعض السيارات المستعملة لشركة "مرسيدس" الألمانية بفئتها "S” خلال الفترة الأخيرة..

مرسيدس S350

ربما يصفها البعض بأنها واحدة من أشهر إصدارات "S” داخل السوق المصرية، وتعرض موديلاتها التي تمتد من عام 1995 وحتى 2011 بأسعار تبدأ من 250 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 2 مليون جنيه.



مرسيدس S400

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واحدة من أشهر سيارات الفئة الشهيرة للشركة الألمانية، وتعرض موديلاتها التي تمتد في سوق السيارات من عام 2010 وحتى 2016 بأسعار تبدأ من 900 ألف جنيه، وتتصاعد تدريجيًا حتى تصل إلى 3.5 مليون جنيه.



مرسيدس S500

احتلت لفترات طويلة مركزًا متقدمًا بين السيارات الفاخرة، لاسيما وأنها كانت إحدى السيارات الرئيسية في أسطول الهيئات الحكومية والوزارات، وتعرض موديلاتها بأسعار لموديلاتها منذ 2005 وحتى 2010 بأسعار تبدأ من 800 ألف جنيه وحتى مليون و200 ألف جنيه.

الفئات الخارقة

تمتلك الفئة الشهيرة بالسيارة الألمانية مجموعة من السيارات الأخرى مثل "SLK200” و"SL 500”، والتي تدخل تحت بند السيارات الفاخرة والذكية، والتي تلقت تطويرات كبيرة على مستوى الأداء الفني والتقني، وتعرض بعضها في سوق السيارات بأسعار تبدأ من 2 مليون وحتى 4 مليون جنيه.