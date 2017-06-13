وصلة "هزار" تدفع عاملاً لطعن زميله في أكتوبر
وصلة "هزار" تدفع عاملاً لطعن زميله في أكتوبر
11:19 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017
ارشيفية
كتب- محمد شعبان:
تطورت وصلة مزاح إلى مشاجرة بين عاملين بشركة بالمنطقة الصناعية الثالثة بأكتوبر، أسفرت عن إصابة أحدهما بجرح نافذ بالصدر.
تلقى العميد عصام فتحي، مدير قطاع أكتوبر، إخطارًا من مستشفى الصفوة بوصول أحمد كمال 22 عامًا، عامل بشركة لتصنيع ضفائر السيارات، مصابًا بجرح طعني نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، مما أدى إلى تجمع دموي حول الرئة اليسرى.
وكشفت تحريات المقدم علي عبد الكريم، وكيل مباحث فرقة أكتوبر، أن مشادة كلامية وقعت بين المصاب وعامل بنفس الشركة يدعى "عبد الله م."؛ بسبب المزاح سويا، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بمقص حديدي محدثا إصابته.
وتمكن الرائد مصطفى الشربيني، معاون مباحث قسم ثان أكتوبر، من ضبط المتهم وبحوزته المقص وكتر.
حُرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
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