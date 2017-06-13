تجديد حبس المتهمين بإشعال النيران في منزل المتهم بقتل "صهره" بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 أشخاص من قرية "برمكيم"، التابعة لدائرة المركز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بإشعال النيران بمنزل المتهم بقتل نجلهم بالقرية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفى ديرب نجم، بوصول جثة "أحمد عبد الله"، 20 عامًا، عامل، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالرقبة.

وتبين من التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وابن خال زوجته "رضا.أ.أ"، أثناء سير الأول في الشارع العام؛ حيث وجه الأخير السباب له بسبب خلافات سابقة بينهما، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم، بإصابة المجني عليه بجرح قطعي بالرقبة، تسبب في قطع أحد الشرايين ووفاة المجني عليه.

وتمكن فريق البحث الجنائي بمركز ديرب نجم، من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.