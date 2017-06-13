أخبار عاجلة

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهمين بإشعال النيران في منزل المتهم بقتل "صهره" بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تجديد حبس المتهمين بإشعال النيران في منزل المتهم بقتل "صهره" بالشرقية

11:14 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

القتيل

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت محكمة جنح ديرب نجم بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 أشخاص من قرية "برمكيم"، التابعة لدائرة المركز، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بإشعال النيران بمنزل المتهم بقتل نجلهم بالقرية.

كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء هشام خطاب، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مستشفى ديرب نجم، بوصول جثة "أحمد عبد الله"، 20 عامًا، عامل، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالرقبة.

وتبين من التحريات، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وابن خال زوجته "رضا.أ.أ"، أثناء سير الأول في الشارع العام؛ حيث وجه الأخير السباب له بسبب خلافات سابقة بينهما، وتطورت المشادة إلى مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم، بإصابة المجني عليه بجرح قطعي بالرقبة، تسبب في قطع أحد الشرايين ووفاة المجني عليه.

وتمكن فريق البحث الجنائي بمركز ديرب نجم، من ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • العثور على الطالبة المنتحرة بمياه النيل ببنها

    العثور على الطالبة المنتحرة بمياه النيل ببنها

    أخبار
  • مصرع شخص وإصابة آخر في حادثي سير بشمال سيناء

    مصرع شخص وإصابة آخر في حادثي سير بشمال سيناء

    أخبار
  • ضبط هارب من الإعدام قتل سيدة وابنتها في

    ضبط هارب من الإعدام قتل سيدة وابنتها في "السخنة"

    أخبار
  • مصرع شخص في مشاجرة ببورسعيد

    مصرع شخص في مشاجرة ببورسعيد

    أخبار

إعلان

إعلان

أخبار تهمك

  • القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينب

    القبض على الفنان طارق النهري بالسيدة زينبأخبار

  • وائل الإبراشي يعرض مقطع فيديو لمحاولة خطف طفل داخل مول شهير

    وائل الإبراشي يعرض مقطع لمحاولة خطف طفل داخل مول شهيرأخبار

  • صرف طارق النهري في

    صرف طارق النهري في "حرق المجمع العلمي".. و7 أغسطس أولى جلساتأخبار

  • أسعار الذهب تستقر لليوم الثاني بعدما تراجع من أعلى مستوى تاريخي

    الذهب تستقر لليوم الثاني بعدما تراجع من أعلى مستوى تاريخيأخبار

  • نجل الراحل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن مسلسل

    نجل الراحل صلاح قابيل يكشف مفاجأة عن مسلسل "دموع في وقحة"فنون

  • مصر للطيران تطرح تخفيضًا على رحلات جوانزو والكويت ودبي والشارقة

    للطيران تطرح تخفيضًا على رحلات جوانزو والكويت ودبي والشارقةأخبار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

موجز أخبار مصراوي 13/6/2017

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»