الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة
الأرصاد: طقس الأربعاء مائل للحرارة
11:00 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017
كتبت- مادي غيث:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الثلاثاء، أن طقس غدًا الأربعاء معتدل على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن السحب المنخفضة والمتوسطة ستظهر على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وشمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر سيكونان في حالة اضطراب مابين الخفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيهما ما بين متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 23 34
الإسكندرية 22 28
مطروح 20 28
بورسعيد 22 28
دمياط 21 28
بلطيم 21 29
الإسماعيلية 20 35
السويس 20 35
العريش 18 31
نخل 15 34
طابا 17 35
الطور 24 34
مرسى علم 28 34
الغردقة 26 40
شرم الشيخ 27 38
رفح 17 30
كاترين 18 33
سيوة 23 35
المنيا 21 37
الفيوم 21 36
رأس سدر 22 35
أبوسمبل27 44
وسط الدلتا 22 33
أسيوط 22 39
سوهاج 25 41
الأقصر 26 43
أسوان 27 44
شلاتين 26 35
حلايب 28 34
الوادى الجديد 26 44
قنا 26 42
نويبع 25 36
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