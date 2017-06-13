الري تعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسد العالي

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عقدت وزارة الموارد المائية والرى الاجتماع الثالث للمجلس الاستشارى الأعلى للسد العالى وخزان أسوان، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى فى إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل .

شارك فى الاجتماع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية والمهندس محمد عوض جاد الكريم، رئيس مجلس الإدارة والعضو لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء واللواء وائل أمين، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والكبارى إضافة إلى أعضاء المجلس من قيادات وزارة الرى وأساتذة الجامعات .

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وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن هذا الاجتماع يأتى بناء على القرار الوزارى الصادر فى 2016 بشأن إعادة تشكيل المجلس لابداء الرأى فى المسائل الفنية ذات الصلة .

من جانبه أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان بأن الاجتماع تناول مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسلامة وأمان السد العالى إضافة إلى استعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالى وكافة المنشئات الملحقة لضمان كفاءة العمل، إلى جانب استعراض الأعمال المزمعة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان اسوان .