أخبار عاجلة

وزير اقتصاد أسبق: السيسي ينتهز أي فرصة لكسر الجمود بين مصر والغرب -
ماي ترحب بعملية خروج جيدة لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي -
موجز أخبار مصراوي 13/6/2017 -
الطيران: السماح للطائرات غير القطرية بالمرور عبر الأجواء المصرية -
مناوشات بين الأمن وصحفيين تظاهروا ضد مناقشة "تيران وصنافير" أمام مقر النقابة (صور) -
تصفيات أوروبا للمونديال - حازم إمام: المجموعة التاسعة هي الأمتع بين جميع المجموعات -
وفد عسكري تركي يزور قطر تمهيدًا لنشر القوات فيها -
النيابة الإدارية تحيل مدرس بأسيوط إلى المحاكمة التأديبية لتحرشه بالطالبات -
تصفيات أوروبا للمونديال - ميدو: بعض المدربين يرفضون تدريب المنتخبات -
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الري تعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسد العالي

Google+ Print
الري تعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسد العالي الري تعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسد العالي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

عقدت وزارة الموارد المائية والرى الاجتماع الثالث للمجلس الاستشارى الأعلى للسد العالى وخزان أسوان، برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى فى إطار استراتيجية الدولة للحفاظ على المنشآت المائية الكبرى على نهر النيل .

شارك فى الاجتماع اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية والمهندس محمد عوض جاد الكريم، رئيس مجلس الإدارة والعضو لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء واللواء وائل أمين، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطرق والكبارى إضافة إلى أعضاء المجلس من قيادات وزارة الرى وأساتذة الجامعات .

شاهد أيضا

وأوضح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، أن هذا الاجتماع يأتى بناء على القرار الوزارى الصادر فى 2016 بشأن إعادة تشكيل المجلس لابداء الرأى فى المسائل الفنية ذات الصلة .

من جانبه أكد المهندس خالد مدين رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان بأن الاجتماع تناول مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بسلامة وأمان السد العالى إضافة إلى استعراض الإجراءات المطلوبة لتطوير أنظمة الرصد والمتابعة والتقييم لمنشأ السد العالى وكافة المنشئات الملحقة لضمان كفاءة العمل، إلى جانب استعراض الأعمال المزمعة لرفع كفاءة وإعادة تأهيل خزان اسوان .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عبد الحليم قنديل عن شريف إسماعيل: «سكرتير الرئيس»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

فيديو| عجوز أجبرها أبناؤها على التسول: «هموت من الجوع»

الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

الخولي: التشريعية وافقت على إحالة «تيران وصنافير» للأمن القومي.. وليس تبعيتها للسعودية

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%

فيديو| عبد المنعم سعيد: النمو الاقتصادي في إثيوبيا يبلغ 14%