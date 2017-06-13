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فضالي: تشغيل قطارات المترو حتى الثانية والنصف فجرا أيام العيد

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فضالي: تشغيل قطارات المترو حتى الثانية والنصف فجرا أيام العيد فضالي: تشغيل قطارات المترو حتى الثانية والنصف فجرا أيام العيد

التحرير

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن رفعها حالة الطوارئ القصوى استعدادا لعيد الفطر المبارك، والدفع بقطارات اضافية خلال اجازة العيد تحسبا للإقبال الشديد الذى تشهده محطات المترو الثلاثة فى فترة اجازة العيد من كل عام.

وأكد المهندس على فضالى رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على استمرار تشغيل خطوط المترو الثلاثة طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك، بنفس مواعيد جدول التشغيل خلال شهررمضان، إذ يبدأ التشغيل الساعة 5.30 صباحًا، ويستمر حتى الثانية والنصف من صباح اليوم التالى.

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وأوضح فضالى فى تصريحات خاصة لـ«التحرير» أن مواعيد اغلاق أبواب المحطات الثلاثة لمترو الأنفاق سوف تظل ثابتة طوال فترة اجازة العيد ، وسوف يتم العودة للعمل بمواعيد جدول التشغيل العادية بعد انتهاء اجازة عيد الفطر والتى تبدأ يوميا من الساعة 5.30 صباحا لتنتهى 1.15 من صباح اليوم التالى.

 

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التحرير

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