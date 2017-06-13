محافظة القاهرة توقع بروتوكولًا مع جامعة حلوان للحفاظ على التراث

القاهرة- (أ ش أ):

وقع المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، والدكتور ماجد محمد فهمي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، الثلاثاء، بروتوكول تعاوني لتنفيذ عدد من البرامج للحفاظ على التراث وتطويره وإدارة المواقع التراثية بالمحافظة.

وقال محافظ القاهرة إن البروتوكول يأتي في إطار التعاون الوثيق بين المحافظة والجامعات المصرية، للاستفادة من خبراتها في كافة التخصصات والمجالات وتطوير أداء العاملين بها.

وأضاف أن البروتوكول يعكس أيضا حرص المحافظة على الحفاظ على التراث، والذي يعد علامة مميزة في تاريخ كل شعب وتتشكل به هويته الخاصة، حيث يهدف إلى وضع أسس وسياسات في إدارة المواقع التراثية والمتاحف والحفاظ عليها، والعمل على تطوير التراث والحفاظ على أصالته، والعمل على تطوير طرق عرضه بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة .

من جانبه، أوضح القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدة برامج، منها برنامج الدبلوم المهني في إدارة التراث والمتاحف، حيث ستمنح كلية السياحة والفنادق بالجامعة تخفيضا قدره 50% على مصروفات الدراسة بهذا البرنامج ومدته عام دراسي واحد، وذلك للعاملين بالإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة أو العاملين بالأحياء التاريخية بالمحافظة، وذلك بهدف تدريب كوادر مهنية تعني بالحفاظ على التراث .

وأشار الدكتور ماجد إلى أن البروتوكول يتضمن أيضا برنامج لرفع الوعي المجتمعي للحفاظ على التراث وإدارة المواقع السياحية من خلال تنظيم برامج ثقافية وسياحية لأهالي المناطق التراثية لتوجيه اهتمامهم نحو الحفاظ على تلك المناطق التي يعيشون فيها.

ولفت إلى أن كلية السياحة والفنادق ستقوم بوضع رؤية واضحة من خلال المحافظة ﻹدارة الزيارة للمواقع التراثية للزائرين واقتراح أسس لتنظيمها بهدف تنظيم مسار وأنشطة الزائرين للحفاظ على استدامة الموارد التراثية، وستقدم رؤية متكاملة لإعادة استغلال المباني التراثية التي تقترحها المحافظة مع عرض التجارب العالمية الرائدة في توظيف المباني التراثية.

شهد توقيع البروتوكول جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، الدكتورة ريهام عرام مدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة، والدكتور حسام رفاعي عميد كلية السياحة والفنادق بجامعة حلوان .