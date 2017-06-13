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صفحات الغش تتداول أسئلة الجبر والهندسة الفراغية.. والتعليم: نتحقق من صحتها

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مصراوي Masrawy

صفحات الغش تتداول أسئلة الجبر والهندسة الفراغية.. والتعليم: نتحقق من صحتها

10:40 ص الثلاثاء 13 يونيو 2017

صفحات الغش تتداول أسئلة الجبر والهندسة الفراغية.. والتعليم: نتحقق من صحتها

كتبت- ياسمين محمد:

تداولت بعض صفحات الغش الالكتروني مثل "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" و"بالغش اتجمعنا"، الثلاثاء، بعض أسئلة امتحان الجبر والهندسة الفراغية، الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة الآن، وذلك بعد نحو 45 دقيقة من بدئه.

وبدأت الصفحات في نشر الإجابات الخاصة بالأسئلة المتداولة.

وينتهي امتحان الجبر والهندسة الفراغية في تمام الحادية عشرة.

من جانبها، تتبع غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، الصور المتداولة للامتحان، للتأكد من صحتها، ومعرفة مصدر وصولها إلى صفحات الغش الالكتروني.

ووصلت الصناديق التي تحمل الكراسات الامتحانية، إلى لجان منطقة السيدة زينب منذ الثامنة، وتسلمها رؤساء اللجان لإعدادها وتوزيعها على الطلاب عند بدء الامتحان في التاسعة.

وفتحت اللجان أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، في تمام الثامنة والنصف لتسهيل تفتيشهم، وبدء الامتحان في تمام التاسعة.

وزعمت بعض صفحات الغش الالكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب امتحان الجبر والهندسة الفراغية، منذ 12 ساعة، إلا أن الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، نفى حدوث أي تسريب لامتحانات الثانوية العامة منذ بدايتها.

 

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